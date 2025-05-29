Для студентів-медиків та фармацевтів відновлять обов’язкову військову підготовку — комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет з питань нацбезпеки рекомендує схвалити законопроект про обов’язкову військову підготовку для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

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Для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями збираються відновити обов’язкову військову підготовку. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект 13276 про внесення змін до статті 11 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Ініціаторами законопроекту виступила широка група нардепів на чолі з головою Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайлом Радуцьким.

«Збільшення обсягів підготовки офіцерів запасу медичної служби передбачає одночасне скорочення обсягів прийому за спеціальностями, якими перенасичено ринок праці», йдеться в пояснювальній записці.

Як зазначають ініціатори, наразі має місце гострий дефіцит кадрів за військово-медичними та військово-фармацевтичними спеціальностями для потреб ЗСУ. Зазначене зумовлює необхідність збільшення контингенту здобувачів вищої освіти, які проходять навчання за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби, та розширення мережі кафедр військової підготовки або кафедр медицини катастроф і військової медицини у закладах вищої освіти, що знаходяться в сфері управління МОЗ та МОН.

На даний час військова підготовка за програмою офіцерів запасу медичної служби здійснюється виключно на добровільних засадах, переважно, за рахунок коштів, що надходять від фізичних осіб як плата за послуги в галузі вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою (за контрактом).

Така ситуація істотно обмежує кількість підготовлених офіцерів запасу медичної служби, які можуть бути призначені на посади в особливий період.

Отже, пропонується відновити обов’язкову військову підготовку за повним курсом програми підготовки офіцерів запасу медичної служби (41 кредит ЄКТС) для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Це також стане підставою для відновлення або створення нових кафедр військової підготовки або кафедр медицини катастроф і військової медицини у закладах вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти.

Законопроект передбачає внесення змін до статті 11 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», зокрема:

встановлення обов’язковості проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для громадян України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір;

зобов’язання закладів вищої освіти всіх форм власності та підпорядкування, що провадять освітню діяльність за медичними та фармацевтичними спеціальностями, забезпечити проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби здобувачами вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями;

надання МОЗ повноважень погоджувати перелік військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями в частині спеціальностей медичного та фармацевтичного профілю.

Кабмін повинен буде протягом 6 місяців доручити Міноборони спільно з МОН та МОЗ забезпечити утворення необхідної кількості військових навчальних підрозділів з необхідною кількістю посад військової служби у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Автор: Наталя Мамченко

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