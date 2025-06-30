Канада відміняє податок на цифрові послуги задля відновлення торговельних переговорів із США

Доходи великих технологічних компаній у Канаді поки що не будуть оподатковуватися.

Джерело фото: Getty Images

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Канада відмовилася від нового податку на доходи великих технологічних компаній, отримані від цифрових послуг (Digital Services Tax), прагнучи відновити торговельні переговори зі Сполученими Штатами. Про це йдеться в офіційній заяві уряду.

У документі зазначається, що такий крок має сприяти поверненню обох сторін за стіл перемовин. Міністр фінансів і національних доходів Франсуа-Філіп Шампань заявив, що уряд скасує податок на цифрові послуги в очікуванні взаємовигідної всеохоплюючої торговельної угоди зі Сполученими Штатами.

Податок мав набути чинності 30 червня. Очікується, що Шампань незабаром внесе відповідний законопроєкт про призипунення податку.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп домовилися про відновлення переговорів з метою досягнення угоди до 21 липня 2025 року.

Податок на цифрові послуги був анонсований ще у 2020 році для вирішення того факту, що багато великих технологічних компаній, що працюють у Канаді, не сплачують податок з доходів, отриманих від канадців.

Карні наголосив, що в рамках перемовин щодо нових економічних і безпекових відносин Канада керуватиметься інтересами своїх працівників і бізнесу.

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