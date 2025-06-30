Як отримати інформацію з Держреєстру речових прав на нерухомість – пояснення

Інформація доступна в електронному або паперовому форматі та надається за запитом.

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Державний реєстр речових прав на нерухоме майно — це єдина інформаційна система, яка зберігає та обробляє дані про зареєстровані права власності та обтяження на нерухомість в Україні. Відомості з реєстру є відкритими та загальнодоступними, а отримати їх може кожен охочий.

У реєстрі міститься актуальна інформація на дату та час звернення, включно з архівними даними або довідкою про відсутність зареєстрованих прав.

Доступні способи отримання інформації:

У паперовій формі — через державного реєстратора, адміністратора ЦНАП або помічника нотаріуса.

В електронній формі — через портал «Дія».

Дані, отримані в електронному чи паперовому вигляді, мають однакову юридичну силу.

Вартість:

Послуга є платною, за винятком випадків, прямо передбачених законом.

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