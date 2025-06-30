Как получить информацию из Госреестра вещных прав на недвижимость — разъяснение

Информация доступна в электронном или бумажном формате и предоставляется по запросу.

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Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество — это единая информационная система, которая хранит и обрабатывает данные о зарегистрированных правах собственности и обременениях на недвижимость в Украине. Сведения из реестра являются открытыми и общедоступными, и получить их может каждый желающий.

В реестре содержится актуальная информация на дату и время обращения, включая архивные данные или справку об отсутствии зарегистрированных прав.

Доступные способы получения информации:

В бумажной форме — через государственного регистратора, администратора ЦНАП или помощника нотариуса.

В электронной форме — через портал «Дія».

Данные, полученные в электронном или бумажном виде, имеют одинаковую юридическую силу.

Стоимость:

Услуга является платной, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

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