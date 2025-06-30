МАГАТЭ не знает, где находится почти 900 фунтов иранского урана после ударов США — Гросси

МАГАТЭ потеряло след 900 фунтов иранского урана.

Источник фото: REUTERS/Leonhard Foeger

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что после авиаударов США по ядерным объектам в Иране местонахождение почти 900 фунтов потенциально обогащенного урана остается неизвестным. Об этом он сообщил в эфире Fox News.

По словам Гросси, Иран предварительно заявил, что материал был вывезен в рамках «защитных мер». Однако агентство не располагает подтвержденной информацией о том, где именно он сейчас находится. «Я должен быть очень точным… Мы — МАГАТЭ, так что мы здесь не спекулируем. У нас нет информации о местонахождении этого материала», — указал он.

Американские военные нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Гросси подчеркнул, что необходимо как можно скорее возобновить инспекционные мероприятия на объектах, чтобы выяснить местонахождение урана. «Думаю, что это было бы на пользу всем», — сказал он.

Также Гросси отметил, что приоритетом для агентства остается учет каждого грамма урана.

«Моя работа — попытаться выяснить, где этот материал, потому что Иран обязан отчитываться и учитывать весь материал, который у него есть», — добавил Гросси.

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