МАГАТЕ не знає, де перебуває майже 900 фунтів іранського урану після ударів США — Гроссі

МАГАТЕ втратило слід 900 фунтів іранського урану.

Джерело фото: REUTERS/Leonhard Foeger

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що після авіаударів США по ядерних об’єктах в Ірані місцезнаходження майже 900 фунтів потенційно збагаченого урану залишається невідомим. Про це він повідомив в ефірі Fox News.

За словами Гроссі, Іран попередньо заявив, що матеріал було вивезено в межах «захисних заходів». Проте агентство не має підтвердженої інформації, де саме він зараз. «Я мушу бути дуже точним… Ми — МАГАТЕ, тож ми тут не спекулюємо. У нас немає інформації про місцезнаходження цього матеріалу», — вказав він.

Американські військові завдали ударів по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану — у Фордоу, Натанзі та Ісфахані.

Гроссі наголосив, що необхідно якнайшвидше відновити інспекційні заходи на об’єктах, щоб з’ясувати місцезнаходження урану. «Думаю, що це було б на користь усім», — сказав він.

Також Гроссі підкреслив, що пріоритетом для агентства є облік кожного грама урану.

«Моя робота — намагатися з’ясувати, де цей матеріал, тому що Іран має зобов’язання звітувати та враховувати весь матеріал, який у них є», — додав Гроссі.

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