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У Київ приїхав новий глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль – фото

08:53, 30 червня 2025
Очільник МЗС Німеччини приїхав в Україну — це перший його візит у Київ на цій посаді.
У Київ приїхав новий глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль – фото
Джерело фото: Йорг Бланк / dpa
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У Київ прибув міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Це перший його візит в Україну на цій посаді.

По прибуттю до столиці Вадефуль наголосив на необхідності подальшої підтримки України. Його заяву навели в МЗС:

«Україна вирішить, чи залишиться наша Європа місцем, де мають значення свобода та людська гідність, чи континентом, де насильство зміщує кордони. Українці захищають не лише свободу та суверенітет своєї країни, але й безпеку та свободу Європи від агресії Путіна. Тому ми й надалі зосереджуватимемо всю свою увагу на підтримці України. Свобода та майбутнє України є найважливішим завданням нашої зовнішньої та безпекової політики.

… ми й надалі твердо стоятимемо поруч з Україною, щоб вона могла продовжувати успішно захищатися — за допомогою сучасної протиповітряної оборони та іншої зброї, гуманітарної та економічної допомоги. Це обіцянка, з якою я сьогодні їду до Києва».

Водночас він наголосив, що Німеччина продовжує працювати над санкціями проти РФ з максимальним тиском у ЄС та з партнерами у G7.

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Німеччина Україна

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