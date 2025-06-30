Рада готує звернення до ЄС щодо відтермінування тарифу на викиди вуглецю для українських товарів

Україна готує офіційне звернення до європейських інституцій з проханням тимчасово відкласти застосування механізму CBAM до української продукції.

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Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг готує офіційне звернення до європейських інституцій із проханням тимчасово відтермінувати застосування механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) до українських товарів.

Таку ініціативу обговорили під час засідання профільного комітету парламенту. Голова комітету Андрій Герус повідомив, що вже відбулося усне звернення до Секретаріату Енергетичного співтовариства, а наступним кроком стане підготовка офіційного листа.

Від імені комітету направлять відповідного листа, зазначив Герус.

Що таке CBAM

Механізм вуглецевого коригування на кордоні — Carbon border adjustment mechanism (CBAM) — компліментарний до Європейської схеми торгівлі викидами механізм, основною метою якого є встановлення для низки імпортованих в ЄС товарів співмірної до європейської ціни на викиди парникових газів (ПГ), тобто запровадження на європейському ринку однакових «правил гри» для європейських виробників та виробників з третіх країн.

Як пояснюють в Офісі сталих рішень, CBAM має вирівняти вартість викидів для європейських виробників та виробників з-поза меж ЄС, встановивши «мито» на викиди ПГ, згенеровані впродовж виробництва товарів. При розрахунку цього «мита» враховуватимуться обсяги викидів ПГ на одиницю імпортованої продукції, вартість викидів в країні походження товару та аналогічні показники європейських виробників.

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