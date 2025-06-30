Рада готовит обращение к ЕС о отсрочке углеродного тарифа для украинских товаров

Украина готовит официальное обращение в европейские институты с просьбой временно отложить применение механизма CBAM к украинской продукции.

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Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг готовит официальное обращение к европейским институтам с просьбой временно отложить применение механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM) к украинским товарам.

Такую инициативу обсудили во время заседания профильного парламентского комитета. Глава комитета Андрей Герус сообщил, что уже состоялось устное обращение в Секретариат Энергетического сообщества, а следующим шагом станет подготовка официального письма.

От имени комитета направят соответствующее письмо, отметил Герус.

Что такое CBAM

Механизм трансграничной углеродной корректировки — Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) — является дополнением к Европейской системе торговли выбросами и имеет целью установление для ряда импортируемых в ЕС товаров сопоставимой с европейской цены на выбросы парниковых газов (ПГ), то есть введение на европейском рынке единых «правил игры» для европейских производителей и производителей из третьих стран.

Как объясняют в Офисе постоянных решений, CBAM должен уравнять стоимость выбросов для европейских производителей и производителей из-за пределов ЕС, установив «пошлину» на выбросы ПГ, сгенерированные в процессе производства товаров. При расчете этой «пошлины» будут учитываться объемы выбросов ПГ на единицу импортируемой продукции, стоимость выбросов в стране происхождения товара и аналогичные показатели европейских производителей.

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