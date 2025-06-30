Экипаж ВМС вернул группу гражданских, которых унесло в открытое море на надувных кругах

Волны вынесли людей в открытое море на надувных кругах.

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Во время выполнения задач в море экипаж катера Военно-Морских Сил ВС Украины получил сигнал об опасности — одно из подразделений Государственной пограничной службы сообщило о гражданских лицах, которых волнами унесло в открытое море.

Как указали в пресс-службе, пятерых гражданских шторм унес на надувных кругах в открытое море. Из-за шторма их отнесло далеко от берега.

Гражданам напоминают: побережье и акватория Черного моря остаются зоной повышенной минной опасности. Купание, выход в море на лодках, использование плавательных средств в запрещенных зонах — смертельно опасны.

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