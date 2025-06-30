Нацбанк выпустил монету к 20-летию административного судопроизводства

НБУ выпустил новую монету номиналом 5 гривен, посвященную 20-летию введения в Украине административного судопроизводства.

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Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету под названием «Административное судопроизводство Украины». Она посвящена 20-летию внедрения в Украине административного судопроизводства, которое обеспечивает независимый судебный контроль за деятельностью публичной власти и эффективную защиту прав и свобод граждан.

Как отметили в НБУ, принятие 6 июля 2005 года Кодекса административного судопроизводства Украины стало поворотным моментом в формировании демократического правопорядка государства и положило начало отдельной отрасли судопроизводства, призванной обеспечивать справедливость в сфере публично-правовых отношений.

Монета: технические характеристики и дизайн

Номинал : 5 гривен

: 5 гривен Материал : нейзильбер

: нейзильбер Тираж: до 50 тыс. штук (в сувенирной упаковке)

На аверсе монеты изображен малый Государственный Герб Украины и стилизованное изображение открытой книги, символизирующей знания, законность и Кодекс административного судопроизводства Украины как базовую основу функционирования административной юстиции. Надпись «20 лет» в лавровом венке акцентирует внимание на юбилейной дате.

На реверсе — надпись «Верховенство права» на зеркальном фоне, композиция с колонной, весами справедливости и стилизованным трезубцем, в который интегрирован меч. По кругу — слова «Справедливость» и «Беспристрастность» как основные принципы административного судопроизводства.

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