Во время воздушной тревоги работник имеет право не работать — что говорят юристы

Работодатель не имеет права требовать работать в условиях, небезопасных для жизни или здоровья.

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Работодатель не имеет права требовать от работника оставаться на рабочем месте или выполнять работу во время воздушной тревоги, если это представляет угрозу для жизни или здоровья. Работник может отказаться выполнять работу. Об этом подчеркивают в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Одновременно отсутствие на рабочем месте в момент тревоги не считается прогулом, если:

• отсутствие совпало с воздушной тревогой или дорогой к укрытию;

• работник (по возможности) сообщил об этом руководителю;

• на предприятии отсутствует укрытие, где можно безопасно работать.

Что касается наличия укрытий, то они не являются обязательными для каждого предприятия. Однако работодатель обязан иметь план действий в случае чрезвычайной ситуации и заботиться о безопасности работников и посетителей.

В случае, если во время тревоги работник находится в укрытии:

• выполнять работу невозможно — оформляется простой, оплата — не менее 2/3 оклада;

• выполнять работу возможно — простой не оформляется, зарплата выплачивается в полном объеме.

Прямой ответственности за работу предприятия во время воздушной тревоги нет.

Но если не была обеспечена безопасность работников и это привело к ущербу для жизни и здоровья, возможна административная или уголовная ответственность.

Наказание зависит от последствий:

• минимальное — штраф от 340 грн

• максимальное — лишение свободы до 7 лет

В случае принуждения к работе во время тревоги можно обращаться:

• в профсоюз предприятия;

• в Государственную службу Украины по вопросам труда;

• в Национальную полицию.

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