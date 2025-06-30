Під час повітряної тривоги працівник має право не працювати — що кажуть юристи

Роботодавець не має права вимагати від працівника залишатися на робочому місці чи виконувати роботу під час повітряної тривоги, якщо це становить загрозу для життя або здоров’я. Працівник може відмовитися виконувати роботу. Про це наголошують у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
Водночас відсутність на робочому місці в момент тривоги не вважається прогулом, якщо:
Щодо наявності укриттів, то вони не є обов’язковими для кожного підприємства. Однак роботодавець зобов’язаний мати план дій у разі надзвичайної ситуації та дбати про безпеку працівників і відвідувачів.
У випадку, якщо під час тривоги працівник перебуває в укритті:
Прямої відповідальності за роботу підприємства під час повітряної тривоги немає.
Але якщо не забезпечили безпеку працівників і це спричинило шкоду життю та здоров’ю, можлива адміністративна або кримінальна відповідальність.
Покарання залежить від наслідків:
У разі примусу до роботи під час тривоги звертатись можна до:
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