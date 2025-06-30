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Під час повітряної тривоги працівник має право не працювати — що кажуть юристи

08:31, 30 червня 2025
Роботодавець не має права вимагати працювати в умовах, небезпечних для життя чи здоров’я.
Під час повітряної тривоги працівник має право не працювати — що кажуть юристи
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Роботодавець не має права вимагати від працівника залишатися на робочому місці чи виконувати роботу під час повітряної тривоги, якщо це становить загрозу для життя або здоров’я. Працівник може відмовитися виконувати роботу. Про це наголошують у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Водночас відсутність на робочому місці в момент тривоги не вважається прогулом, якщо:

  • відсутність збіглася з повітряною тривогою або дорогою до укриття;
  • працівник (за можливості) повідомив керівника;
  • на підприємстві немає укриття, де можна безпечно працювати.

Щодо наявності укриттів, то вони не є обов’язковими для кожного підприємства. Однак роботодавець зобов’язаний мати план дій у разі надзвичайної ситуації та дбати про безпеку працівників і відвідувачів.

У випадку, якщо під час тривоги працівник перебуває в укритті:

  • робота неможлива — оформлюється простій, оплачується не менше 2/3 окладу;
  • робота можлива — простій не оформлюється, зарплата виплачується повністю.

Прямої відповідальності за роботу підприємства під час повітряної тривоги немає.
Але якщо не забезпечили безпеку працівників і це спричинило шкоду життю та здоров’ю, можлива адміністративна або кримінальна відповідальність.

Покарання залежить від наслідків:

  • мінімальне — штраф від 340 грн
  • максимальна — позбавлення волі до 7 років

У разі примусу до роботи під час тривоги звертатись можна до:

  • профспілки підприємства;
  • Державної служби України з питань праці;
  • Національної поліції.

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