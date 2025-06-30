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Нацбанк випустив монету до 20-річчя адміністративного судочинства

13:20, 30 червня 2025
НБУ випустив нову монету номіналом 5 гривень, присвячену 20-річчю запровадження в Україні адміністративного судочинства.
Нацбанк випустив монету до 20-річчя адміністративного судочинства
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Національний банк ввів в обіг нову пам’ятну монету під назвою «Адміністративне судочинство України». Вона присвячена 20-річчю запровадження в Україні адміністративного судочинства, що забезпечує незалежний судовий контроль за діяльністю публічної влади та ефективний захист прав і свобод громадян.

Як зазначили у НБУ, ухвалення 6 липня 2005 року Кодексу адміністративного судочинства України стало поворотним моментом у формуванні демократичного правопорядку держави та започаткувало окрему галузь судочинства, покликану забезпечити справедливість у сфері публічно-правових відносин.

Монета: технічні характеристики та дизайн

  • Номінал: 5 гривень
  • Матеріал: нейзильбер
  • Тираж: до 50 тис. штук (у сувенірному пакуванні)

На аверсі монети зображено малий Державний Герб України та стилізоване зображення відкритої книги, що символізує знання, законність і Кодекс адміністративного судочинства України як базову засаду функціонування адміністративної юстиції. Напис «20 років» у лавровому вінку акцентує увагу на ювілейній даті.

На реверсі — напис «Верховенство права» на дзеркальному тлі, композиція з колоною, терезами справедливості і стилізованим тризубом, у який інтегровано меч. По колу — слова «Справедливість» та «Неупередженість» як основні засади адміністративного судочинства.

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суд гроші адмінсудочинство НБУ

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