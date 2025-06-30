Екіпаж ВМС повернув групу цивільних, яких винесло у відкрите море на надувних кругах

Хвилі винесли людей у відкрите море на надувних кругах.

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Під час виконання завдань у морі екіпаж катера Військово-Морських Сил ЗС України отримав сигнал про небезпеку — один із підрозділів Державної прикордонної служби повідомив про цивільних осіб, яких хвилями винесло у відкрите море.

Як вказали у пресслужбі, п'ятьох цивільних через шторм винесло на надувних кругах у відкрите море. Через шторм їх віднесло далеко від берега.

Громадянам наголошують: узбережжя та акваторія Чорного моря залишаються зоною підвищеної мінної небезпеки. Купання, вихід у море на човнах, використання плавзасобів у заборонених зонах — смертельно небезпечні.

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