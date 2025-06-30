В Киев приехал новый глава МИД Германии Йоханн Вадефуль – фото

Глава МИД Германии приехал в Украину — это первый его визит в Киев на этой должности.

Источник фото: Йорг Бланк / dpa

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В Киев прибыл министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Это его первый визит в Украину на этой должности.

По прибытии в столицу Вадефуль подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Украины. Его заявление привели в МИД:

«Украина решит, останется ли наша Европа местом, где важны свобода и человеческое достоинство, или континентом, где насилие меняет границы. Украинцы защищают не только свободу и суверенитет своей страны, но и безопасность и свободу Европы от агрессии Путина. Поэтому мы и впредь будем сосредотачивать все свое внимание на поддержке Украины. Свобода и будущее Украины — это важнейшая задача нашей внешней и безопасности политики.

… мы и впредь будем твердо стоять рядом с Украиной, чтобы она могла продолжать успешно защищаться — с помощью современной противовоздушной обороны и другого вооружения, гуманитарной и экономической помощи. Это обещание, с которым я сегодня еду в Киев».

В то же время он подчеркнул, что Германия продолжает работать над санкциями против РФ с максимальным давлением в ЕС и с партнерами в G7.

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