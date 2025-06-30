Канада отменяет налог на цифровые услуги ради возобновления торговых переговоров с США

Доходы крупных технологических компаний в Канаде пока не будут облагаться налогом.

Источник фото: Getty Images

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Канада отказалась от нового налога на доходы крупных технологических компаний, полученные от цифровых услуг (Digital Services Tax), стремясь возобновить торговые переговоры с Соединенными Штатами. Об этом говорится в официальном заявлении правительства.

В документе отмечается, что этот шаг должен способствовать возвращению обеих сторон за стол переговоров. Министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань заявил, что правительство отменит налог на цифровые услуги в ожидании взаимовыгодного всеобъемлющего торгового соглашения с Соединенными Штатами.

Налог должен был вступить в силу 30 июня. Ожидается, что Шампань в ближайшее время внесет соответствующий законопроект о приостановке налога.

Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились о возобновлении переговоров с целью заключения соглашения до 21 июля 2025 года.

Налог на цифровые услуги был анонсирован еще в 2020 году для решения проблемы того, что многие крупные технологические компании, работающие в Канаде, не платят налог с доходов, полученных от канадцев.

Карни подчеркнул, что в рамках переговоров о новых экономических и безопасностных отношениях Канада будет руководствоваться интересами своих работников и бизнеса.

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