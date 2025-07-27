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Ваші сеанси терапії з ChatGPT не є конфіденційними, — гендиректор OpenAI Сем Альтман

11:14, 27 липня 2025
Сем Альтман підкреслив, що у разі судового розгляду компанію можуть зобов’язати передати інформацію про розмови з ChatGPT.
Ваші сеанси терапії з ChatGPT не є конфіденційними, — гендиректор OpenAI Сем Альтман
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Генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив, що жодна з бесід з ChatGPT про психічне здоров’я, емоційні поради або пошук спілкування не є конфіденційною і може бути передана іншим особам у разі судового розгляду. Про це він заявив у випуску подкасту Тео Вона This Past Weekend.

Коли Альтмана запитали про те, як штучний інтелект працює в межах чинної правової системи, він відповів, що наразі для такої технології не існує юридичної або політичної бази, тому користувачі не повинні очікувати жодної юридичної конфіденційності в бесідах з ChatGPT.

«Люди розповідають ChatGPT найособистіші речі зі свого життя. Люди використовують його — особливо молодь — як терапевта, як лайф-коуча; обговорюють проблеми у стосунках і питають: «що мені робити?» І зараз, якщо ви поговорите з терапевтом, юристом або лікарем про такі проблеми — існує юридичний привілей. Є лікарська таємниця, юридична таємниця, все таке. А ось як це працюватиме з ChatGPT — ми поки що не вирішили», — сказав Альтман.

Він підкреслив, що питання конфіденційності та приватності розмов з ШІ необхідно терміново вирішити. «Тож якщо ви приходите поговорити з ChatGPT про свої найбільш чутливі речі, а потім трапляється, скажімо, позов або щось подібне — нас можуть зобов’язати надати цю інформацію, і я вважаю, що це дуже погано», — додав Сем Альтман.

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ChatGPT OpenAI штучний інтелект ШІ

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