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Хто зобов’язаний платити ЄСВ за військових, поліцейських та рятувальників — роз’яснення податкової

16:20, 27 липня 2025
Податкова служба роз’яснила, що сплачувати ЄСВ з грошового забезпечення зобов’язані не лише підприємства, а й військові частини.
Хто зобов’язаний платити ЄСВ за військових, поліцейських та рятувальників — роз’яснення податкової
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Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області роз’яснило особливості нарахування єдиного соціального внеску за військовослужбовців.

Платниками єдиного соціального внеску є не лише підприємства та установи, а й органи, які здійснюють виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, поліцейським, рятувальникам та іншим особам, які служать у силових структурах, зокрема під час особливого періоду. ЄСВ також сплачується із сум допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, надбавок і компенсацій, передбачених законом.

До складу грошового забезпечення військових входять посадовий оклад, оклад за званням, щомісячні надбавки, доплати, премії та одноразові виплати. Порядок проходження служби регулюється законодавством, контрактами та відповідними наказами. У випадку смерті військовослужбовця військова частина чи орган, що здійснює виплати, видає відповідний наказ на основі свідоцтва про смерть. Цей документ є підставою для виключення загиблого зі списків особового складу та для проведення належних виплат родині.

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