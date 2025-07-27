Потенційним наступником Трампа на посаді президента може стати Джей Ді Венс — вважає держсекретар США Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо назвав Джей Ді Венса потенційним лідером Республіканської партії на виборах 2028 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нинішній віцепрезидент США Джей Ді Венс може стати головним кандидатом від Республіканської партії під час президентських виборів 2028 року. Таке припущення висловив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News.

«Що ж, я думаю, Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом. Якщо він вирішить, що хоче цього», - сказав Рубіо.

Держсекретар вважає, що Венс чудово впорається з роллю віцепрезидента. За словами Рубіо, вони є близькими друзями.

«Я сподіваюся, що він дійсно має намір це зробити», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.