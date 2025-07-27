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Податківці нагадали, в який термін платник має надати документи, що були відсутні під час проведення перевірки

12:26, 27 липня 2025
Податкова служба нагадала про критичні строки подання відсутніх під час перевірки документів, недотримання яких може призвести до повторної перевірки.
Податківці нагадали, в який термін платник має надати документи, що були відсутні під час проведення перевірки
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Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області нагадало про термін надання платником документів, що були відсутні під час проведення перевірки.

Згідно з пунктом 44.6 статі 44 ПКУ у разі якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені в пункті 86.7 статті. 86 ПКУ платник податків не надає посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності.

Якщо платник податків після закінчення перевірки та до прийняття рішення контролюючим органом за результатами такої перевірки надає в порядку пункту 86.7 статті 86 ПКУ документи, що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, не надані під час перевірки, такі документи повинні бути враховані контролюючим органом під час розгляду ним питання про прийняття рішення.

Згідно з пунктом 44.7 статті 44 ПКУ у разі якщо посадова особа контролюючого органу, яка здійснює перевірку, відмовляється з будь-яких причин від врахування документів, наданих платником податків під час проведення перевірки, платник податків має право до закінчення перевірки надіслати листом з повідомленням про вручення та з описом вкладеного або надати безпосередньо до контролюючого органу, який проводить перевірку, копії таких документів (засвідчені печаткою платника податків (за наявності печатки) та підписом платника податків – фізичної особи або посадової особи платника податків – юридичної особи).

У разі якщо під час проведення перевірки платник податків надає документи менше ніж за три дні до дня її завершення або коли надіслані у передбаченому абзацом першим пункту 44.7 статті 44 ПКУ порядку документи надійшли до контролюючого органу менше ніж за три дні до дня завершення перевірки, проведення перевірки продовжується на строк, визначений статтею 82 ПКУ.

У разі якщо надіслані у передбаченому абзацом першим пункту 44.7 статті 44 ПКУ порядку документи надійшли до контролюючого органу після завершення перевірки, контролюючий орган має право не приймати рішення за результатами проведеної перевірки та призначити позапланову документальну перевірку такого платника податків.

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податкова ДПС податки

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