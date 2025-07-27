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Налоговики напомнили, в какой срок плательщик должен предоставить документы, которые отсутствовали во время проведения проверки

12:26, 27 июля 2025
Налоговая служба напомнила о критических сроках представления отсутствующих при проверке документов, несоблюдение которых может привести к повторной проверке.
Налоговики напомнили, в какой срок плательщик должен предоставить документы, которые отсутствовали во время проведения проверки
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Главное управление Государственной налоговой службы в Винницкой области напомнило о сроке предоставления налогоплательщиком документов, которые отсутствовали во время проведения проверки.

Согласно пункту 44.6 статьи 44 Налогового кодекса Украины (НКУ), в случае если до окончания проверки или в сроки, определенные в пункте 86.7 статьи 86 НКУ, налогоплательщик не предоставляет должностным лицам контролирующего органа, проводящим проверку, документы (независимо от причин такого непредоставления, кроме случаев изъятия документов или другого изъятия правоохранительными органами), подтверждающие показатели, отраженные таким налогоплательщиком в налоговой отчетности, считается, что такие документы отсутствовали у налогоплательщика на момент составления такой отчетности.

Если налогоплательщик после окончания проверки и до принятия решения контролирующим органом по результатам такой проверки предоставляет в порядке пункта 86.7 статьи 86 НКУ документы, подтверждающие показатели, отраженные таким налогоплательщиком в налоговой отчетности, не предоставленные во время проверки, такие документы должны быть учтены контролирующим органом при рассмотрении вопроса о принятии решения.

Согласно пункту 44.7 статьи 44 НКУ, в случае если должностное лицо контролирующего органа, осуществляющее проверку, по каким-либо причинам отказывается учитывать документы, предоставленные налогоплательщиком во время проведения проверки, налогоплательщик имеет право до окончания проверки направить их письмом с уведомлением о вручении и с описанием вложения либо предоставить непосредственно в контролирующий орган, проводящий проверку, копии таких документов (заверенные печатью налогоплательщика (при наличии печати) и подписью налогоплательщика – физического лица или должностного лица налогоплательщика – юридического лица).

В случае если во время проведения проверки налогоплательщик предоставляет документы менее чем за три дня до дня ее завершения либо когда направленные в предусмотренном абзацем первым пункта 44.7 статьи 44 НКУ порядке документы поступили в контролирующий орган менее чем за три дня до окончания проверки, проведение проверки продлевается на срок, определенный статьей 82 НКУ.

В случае если направленные в предусмотренном абзацем первым пункта 44.7 статьи 44 НКУ порядке документы поступили в контролирующий орган после окончания проверки, контролирующий орган имеет право не принимать решение по результатам проведенной проверки и назначить внеплановую документальную проверку такого налогоплательщика.

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