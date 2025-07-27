Ожидаем новых представлений на судей, готовим закон о суде присяжных, — Ирина Мудрая

Ирина Мудрая подчеркнула, что антикоррупционная система должна быть не только независимой, но и результативной и эффективной.

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Заместительница руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая сообщила, что ожидаются новые представления на судей, а также продолжается рассмотрение законопроектов по усилению независимости судебной власти и готовится закон о суде присяжных.

«Продолжаю ежедневную работу на юридическом фронте, где наша главная цель — обеспечить наказание агрессора и построение устойчивого международного механизма справедливости:

Совместно с МИД мы завершили работу над подробной дорожной картой по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии. Наша амбициозная цель — запуск до конца 2026 года.

До конца этого года ожидаем подписание соглашения о создании Международной компенсационной комиссии, которая должна начать работу уже в 2026 году.

Работаем над тем, чтобы замороженные активы России стали ключевым источником наполнения Фонда компенсаций — чтобы ни один налогоплательщик в мире, кроме агрессора, не платил за преступления Кремля.

Во внутреннем треке: ожидаем новых представлений на судей, продолжается рассмотрение законопроектов по усилению независимости судебной власти, готовим закон о суде присяжных — чтобы народ имел голос в делах о тяжких преступлениях. Реализуем другие мероприятия, определенные проектом Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2025–2029 годы.

И еще одно. То, что лежит в основе нашего международного доверия — антикоррупционная устойчивость», — заявила она.

Она подчеркнула, что антикоррупционная система должна быть не только независимой, но и результативной и эффективной. Консультации между Офисом Президента, антикоррупционными и другими правоохранительными органами с учетом мнения общества по совершенствованию взаимодействия и повышению эффективности должны стать частью постоянного процесса улучшения системы.

«Это не о уступках или давлении. Это об ответственности. О доверии. О нашем европейском курсе, который является требованием Конституции.

Суверенитет Украины — это не только правовая норма, это наш общий выбор и обязанность. Это — данность истории, вызов настоящего и основа нашего будущего. Сегодня, когда идет полномасштабная война, особенно важно сохранять единство и мудрость во внутреннем диалоге. Любые решения должны быть результатом профессиональных, честных обсуждений в рамках демократических процедур — именно это дает силу нашему государству, а не ослабляет его. Разнообразие мнений — признак зрелого общества, но только тогда, когда оно ведет к решениям, которые укрепляют страну. Именно в этом — суть нашей ответственности перед будущим и перед собой», — добавила она.

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