Ожидаем новых представлений на судей, готовим закон о суде присяжных, — Ирина Мудрая

Заместительница руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая сообщила, что ожидаются новые представления на судей, а также продолжается рассмотрение законопроектов по усилению независимости судебной власти и готовится закон о суде присяжных.
«Продолжаю ежедневную работу на юридическом фронте, где наша главная цель — обеспечить наказание агрессора и построение устойчивого международного механизма справедливости:
Она подчеркнула, что антикоррупционная система должна быть не только независимой, но и результативной и эффективной. Консультации между Офисом Президента, антикоррупционными и другими правоохранительными органами с учетом мнения общества по совершенствованию взаимодействия и повышению эффективности должны стать частью постоянного процесса улучшения системы.
«Это не о уступках или давлении. Это об ответственности. О доверии. О нашем европейском курсе, который является требованием Конституции.
Суверенитет Украины — это не только правовая норма, это наш общий выбор и обязанность. Это — данность истории, вызов настоящего и основа нашего будущего. Сегодня, когда идет полномасштабная война, особенно важно сохранять единство и мудрость во внутреннем диалоге. Любые решения должны быть результатом профессиональных, честных обсуждений в рамках демократических процедур — именно это дает силу нашему государству, а не ослабляет его. Разнообразие мнений — признак зрелого общества, но только тогда, когда оно ведет к решениям, которые укрепляют страну. Именно в этом — суть нашей ответственности перед будущим и перед собой», — добавила она.
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