Мошенники семейным подрядом: мужчина в колонии, его жена и теща продавали несуществующие дрова онлайн

В Николаевской области разоблачили мошенников, которые обманули людей почти на 250 тысяч гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.
В частности, трем лицам сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном повторно и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).
По данным следствия, организатором схемы оказался мужчина, который отбывает наказание в исправительной колонии на Винниччине. Вместе с женой и тещей — жительницами Кривоозерской ОТГ — они размещали в соцсетях и на популярных онлайн-платформах фейковые объявления о продаже дров.
После получения предоплаты от доверчивых покупателей злоумышленники прекращали связь. Всего задокументировано 26 эпизодов преступной деятельности.
За содеянное им грозит до трех лет лишения свободы.
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