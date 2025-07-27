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Мошенники семейным подрядом: мужчина в колонии, его жена и теща продавали несуществующие дрова онлайн

21:07, 27 июля 2025
Осужденный вместе с женой и тещей организовал онлайн-схему мошенничества, продавая через фейковые объявления несуществующие дрова и обманув десятки людей.
Мошенники семейным подрядом: мужчина в колонии, его жена и теща продавали несуществующие дрова онлайн
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В Николаевской области разоблачили мошенников, которые обманули людей почти на 250 тысяч гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

В частности, трем лицам сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном повторно и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, организатором схемы оказался мужчина, который отбывает наказание в исправительной колонии на Винниччине. Вместе с женой и тещей — жительницами Кривоозерской ОТГ — они размещали в соцсетях и на популярных онлайн-платформах фейковые объявления о продаже дров.

После получения предоплаты от доверчивых покупателей злоумышленники прекращали связь. Всего задокументировано 26 эпизодов преступной деятельности.

За содеянное им грозит до трех лет лишения свободы.

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прокуратура мошенник Николаев

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