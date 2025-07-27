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В Минздраве назвали пляжи, где качество воды безопасно для купания

11:32, 27 июля 2025
Качество воды позволяет купаться на ряде пляжей.
В Минздраве назвали пляжи, где качество воды безопасно для купания
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Министерство охраны здоровья Украины обнародовало результаты еженедельного мониторинга воды из рек и водоемов на официальных пляжах страны.

Отмечается, что по состоянию на 25 июля в 18,6% проб воды из отобранных 129 не соответствовали санитарным нормам по микробиологическим показателям. Кроме того, в 35,6% проб из 104 отобранных не соответствовали нормам химических показателей.

Качество воды позволяет купаться на следующих пляжах:

г. Киев: «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Центральный», «Радуга» на р. Днепр и «Тельбин».

Официально пляжный сезон в Киеве не открыт.

Волынская область: пляжи г. Луцка, г. Нововолынска, поселка Любешов, Шацкой ОТГ Ковельского района на озере Свитязь и в урочище Гряда, г. Ковель на р. Турья.

Днепропетровская область: пляж «Парк культуры и отдыха Приднепровский» и на Монастырском острове города Днепр, пляж г. Зеленодольск.

Пляжи в Днепропетровской области официально не открыты.

Ивано-Франковская область: пляжи города Ивано-Франковск и поселка Поляница Яремчанского горсовета.

Киевская область: детский пляж «Чайка» (Обуховский р-н).

Пляжи в Киевской области официально не открыты.

Кировоградская область: пляжи «Гайворонский» города Гайворон на р. Южный Буг, в поселке Вильное Светловодского района на озере «Голубое», в поселке Новоархангельск Голованевского района на р. Синюха, пляж «Светловодский» в городе Светловодск на р. Днепр.

Львовская область: пляжи городов Моршин и Перемышляны, Золочев – на озере Молодежное, на р. Верещица – в селе Верещица Яворовского района, пляжи поселков Коросне, Давыдов, Подберезцы, Брюховичи, на озере Задорожнее в селе Вербеж Николаевской ОТГ.

Николаевская область: пляжи города Южноукраинск, «Стрелка» – в Николаеве на р. Ингул, в г. Новая Одесса на р. Южный Буг, пляжи «Чайка» в Николаеве на Днепро-Бугском лимане.

На водных объектах Николаевской области купание запрещено согласно распоряжению ОВА.

Одесская область: пляжи Одессы «Ланжерон», «Отрада», «Лузановка», «Дельфин», «Аркадия», 10-я, 13-я, 16-я станции Большого Фонтана; в Одесском районе — пляжи с. Сычавка Южненской ОТГ; «Загар» и «Лагуна» в с. Грибовка Дальницкой ОТГ; в Белгород-Днестровском районе в поселке Затока, селах Курортное, Большая Балабановка, пляжи «Рассейка» и «Катранка» в поселке Сергиевка; в Измаильском районе — в селе Приморское и городе Черноморск (центральный пляж).

По состоянию на 24.07.2025 г. в г. Одесса на восьми городских пляжах («Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», 10-я, 13-я, 14-я, 16-я станции Большого Фонтана) открыты и функционируют 30 арендных частных пляжей. Также открыты два пляжа в Одесской области: в г. Черноморск («Центральный») и в Измаильском районе (поселок Приморское).

В Белгород-Днестровском районе пляжи не открыты.

Полтавская область: пляжи г. Кобеляки, поселков Билики и Новые Санжары на р. Ворскла, с. Светлогирское на Каменском водохранилище в Полтавском районе; г. Гадяч на р. Псел и г. Миргород на р. Хорол.

Ровенская область: пляжи в г. Дубровица Сарненского района на р. Горынь; с. Обаров и поселка Гоща Ровенского района.

Тернопольская область: пляж г. Тернополь, поселка Залозцы Тернопольского района.

Хмельницкая область: пляж виллы «Две реки» в поселке Великая Слободка Каменец-Подольского района на р. Мукша, городской пляж в г. Изяслав на р. Горынь, городской пляж в г. Славута на р. Богушевка, пляжи городов Красилов, Староконстантинов, Шепетовка, Полонное на р. Хомора.

Черкасская область: пляжи г. Черкассы и г. Багачево.

Черновицкая область: пляжи г. Великий Кучуров, поселков Бояны и Магала Черновицкого района.

Черниговская область — в пределах городского пляжа «Золотой берег» г. Чернигов.

«В Закарпатской, Одесской и Сумской областях официально зарегистрированных речных пляжей нет. Информацию о качестве воды в зонах отдыха у водоемов можно найти на сайтах областных учреждений или в местных СМИ.

Из-за войны и опасности для людей в 2025 году в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях зоны отдыха на водоемах открываться не будут», — добавили в Минздраве.

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Минздрав

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