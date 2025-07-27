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В Одесской области разоблачена масштабная схема незаконной добычи песка из Дуная: ущерб окружающей среде – 170 миллионов гривен

16:02, 27 июля 2025
В Одесской области разоблачили схему незаконной добычи песка из Дуная с участием городского головы и предпринимателей, по которой окружающей среде нанесен ущерб более чем на 170 миллионов гривен.
В Одесской области разоблачена масштабная схема незаконной добычи песка из Дуная: ущерб окружающей среде – 170 миллионов гривен
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Правоохранительные органы разоблачили незаконную деятельность двух предпринимателей и одного из мэров Одесской области, которые организовали добычу более 7700 кубометров песка со дна реки Дунай без соответствующего разрешения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что добыча осуществлялась под видом дноуглубительных работ в акватории морского порта «Усть-Дунайск».

Чтобы избежать вмешательства со стороны местной власти, организаторы привлекли к схеме одного из городских голов, который, в обмен на обещание назначения советником начальника порта, игнорировал нарушения и не предпринимал никаких мер реагирования.

Добытый песок, с целью снижения расходов, использовали для строительства частного мультимодального терминала в Измаильском районе. Для реализации схемы использовалась специализированная техника и привлекались сотрудники, занимавшиеся добычей, транспортировкой и распределением природного сырья.

По оценке Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, ущерб, нанесенный окружающей среде, превышает 170 миллионов гривен.

В ходе санкционированных обысков были изъяты специализированная техника, черновая бухгалтерия и электронные носители информации с доказательствами незаконной деятельности.

Под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры и Измаильской окружной прокуратуры участникам группы сообщено о подозрении по фактам незаконной добычи полезных ископаемых местного значения и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Мэру инкриминируется пособничество в незаконной добыче полезных ископаемых местного значения (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 240 УК Украины).

Двум организаторам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 60 миллионов гривен. В отношении чиновника также избрана мера пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога в 39 миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается.

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прокуратура Одесса

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