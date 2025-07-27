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На Одещині викрито масштабну схему незаконного видобутку піску з Дунаю: збитки довкіллю – 170 мільйонів гривень

16:02, 27 липня 2025
На Одещині викрили схему незаконного видобутку піску з Дунаю за участі міського голови та підприємців, через яку довкіллю завдано збитків на понад 170 мільйонів гривень.
На Одещині викрито масштабну схему незаконного видобутку піску з Дунаю: збитки довкіллю – 170 мільйонів гривень
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Правоохоронці викрили незаконну діяльність двох підприємців і одного з міських голів Одещини, які організували видобуток понад 7700 кубометрів піску з дна річки Дунай без відповідного дозволу. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Вказується, що видобуток відбувався під виглядом днопоглиблювальних робіт у межах акваторії морського порту «Усть-Дунайськ».

Для того, щоб уникнути втручання місцевої влади, до схеми залучили міського голову, який, за обіцянку посади радника начальника порту, ігнорував порушення та не вживав жодних заходів реагування.

Здобутий пісок, з метою мінімізації витрат, використовували для будівництва приватного мультимодального термінала в Ізмаїльському районі. До реалізації схеми залучали спеціалізовану техніку та персонал, які займалися видобутком, транспортуванням і розподілом природних ресурсів.

За оцінками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, завдані довкіллю збитки перевищують 170 мільйонів гривень.

У ході санкціонованих обшуків вилучено спеціалізовану техніку, чорнову бухгалтерію та електронні носії інформації з доказами незаконної діяльності.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури та Ізмаїльської окружної прокуратури учасникам групи повідомлено про підозру за фактами незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Міському голові інкриміновано пособництво у незаконному видобуванні корисних копалин місцевого значення (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 240 КК України).

Двом організаторам обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 60 млн гривень. Стосовно чиновника також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 39 млн гривень.

Досудове розслідування триває.

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прокуратура Одеса

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