У МОЗ назвали пляжі, де якість води безпечна для купання

Якість води дозволяє купатися на низці пляжах.

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Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило результати щотижневого моніторингу води з річок і водойм на офіційних пляжах країни.

Зазначається, що станом на 25 липня у 18,6% проб води з відібраних 129 не відповідали санітарним нормам за мікробіологічними показниками. Крім того, у 35,6% проб зі 104 відібраних не відповідали нормам хімічних показників.

Якість води дозволяє купатися на таких пляжах:

м. Київ: «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Центральний», «Райдуга» на р. Дніпро та «Тельбін».

Офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито.

Волинська область: пляжі м. Луцька, м. Нововолинська, селища Любешева, Шацької ОТГ Ковельського р-ну на озері Світязь та в урочищі Гряда, м. Ковель на р. Турія.

Дніпропетровська область: пляж «Парк культури та відпочинку Придніпровський» і на Монастирському острові міста Дніпра, пляж м. Зеленодольськ.

Пляжі на Дніпропетровщині офіційно не відкриті.

Івано-Франківська область: пляжі міста Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради.

Київська область: дитячий пляж «Чайка» (Обухівський р-н).

Пляжі на Київщині офіційно не відкриті.

Кіровоградська область: пляжі «Гайворонський» міста Гайворон на р. Південний Буг, у селищі Вільне Світловодського р-ну на озері «Голубе», у селищі Новоархангельськ Голованівського р-ну на р. Синюха, пліжв «Світловодський» у місті Світловодськ на р. Дніпро.

Львівська область: пляжі міст Моршин та Перемишляни, Золочів – на озері Молодіжне, на р. Верещиця – в селі Верещиця Яворівського р-ну, пляжах селищ Коросне, Давидів, Підберізці, Брюховичі, на озері Задорожнє с. Вербіж Миколаївської ОТГ.

Миколаївська область: пляжі міста Південноукраїнськ, «Стрілка» – у Миколаєві на р. Інгул, у м. Нова Одеса на р. Південний Буг, пляжі «Чайка» у Миколаєві на Дніпро-Бузькому лимані.

На водних об’єктах Миколаївщини заборонено купатися відповідно до розпорядження ОВА.

Одеська область: пляжі Одеси «Ланжерон», «Відрада», «Лузанівка», «Дельфін», «Аркадія», 10-та, 13-та, 16-та станції Великого Фонтану; в Одеському р-ні — пляжі с. Сичавка Південнівської ОТГ; «Загар» та «Лагуна» у с. Грибівка Дальницької ОТГ; у Білгород-Дністровському районі у селищі Затока, сіл Курортне, Велика Балабанівка, пляжі «Росєйка» і «Катранка» у селищі Сергіївка; в Ізмаїльському р-ні — у селі Приморське та місті Чорноморськ (центральний пляж). Станом на 24.07.2025р. у м. Одеса на восьми міських пляжах («Ланжерон», «Відрада», «Дельфін», «Аркадія», 10-та, 13-та, 14-та, 16-та станції Великого Фонтану) відкриті та функціонують 30 орендних приватних пляжів. Також відкрито два пляжі в Одеській області: у м. Чорноморськ («Центральний») та в Ізмаїльському р-ні (селище Приморське).

У Білгород-Дністровському районі пляжі не відкрито.

Полтавська область: пляжі м. Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на р. Ворскла, с. Світлогірське на Кам’янському водосховищі у Полтавському р-ні; м. Гадяч на р. Псел та м. Миргород на р. Хорол.

Рівненська область: пляжі у м. Дубровиця Сарненського р-ну на р. Горинь; с. Обарів та селища Гоща Рівненського р-ну.

Тернопільська область: пляж м.Тернопіль, селища Залізці Тернопільського р-ну.

Хмельницька область: пляж вілли «Дві ріки» у селищі Велика Слобідка Кам’янець-Подільського р-ну на р. Мукша, міського пляжу в м. Ізяслав на р. Горинь, міського пляжу в м.істі Славута на р. Богушівка, пляжі міст Красилів, Старокостянтинів, Шепетівка, Полонне на р. Хомора.

Черкаська область: пляжі м. Черкаси та м. Багачеве.

Чернівецька область: пляжі м. Великий Кучурів, селищ Бояни та Магала Чернівецького р-ну.

Чернігівська область — у межах міського пляжу «Золотий берег» м. Чернігова.

«У Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційно зареєстрованих річкових пляжів немає. Інформацію про якість води у зонах відпочинку біля водойм можна знайти на сайтах обласних установ або у місцевих ЗМІ.

Через війну та небезпеку для людей у 2025 році в Донецькій, Запорізькій, Харківській і Херсонській областях зони відпочинку на водоймах не відкриватимуть», - додали у МОЗ.

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