Шахраї з сімейного підряду: чоловік у колонії, його дружина і теща продавали неіснуючі дрова онлайн

Засуджений разом із дружиною та тещею організував онлайн-схему шахрайства, продаючи через фейкові оголошення неіснуючі дрова та ошукавши десятки людей.

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На Миколаївщині викрили шахраїв, які ошукали людей на майже 250 тисяч гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зокрема, трьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, організатором схеми виявився чоловік, який відбуває покарання у виправній колонії на Вінниччині. Разом із дружиною та тещею, мешканками Кривоозерської ОТГ, вони розміщували в соцмережах та на популярних онлайн-платформах фейкові оголошення про продаж дров.

Після отримання передоплати від довірливих покупців — зловмисники припиняли зв’язок. Загалом задокументовано 26 епізодів злочинної діяльності.

За вчинене їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

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