Очікуємо нових подань на суддів, готуємо закон про суд присяжних, — Ірина Мудра

Ірина Мудра підкреслила, що антикорупційна система має бути не лише незалежною, а й результативною і ефективною.

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Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра повідомила, що очікуються нові подання на суддів, а також триває розгляд законопроектів щодо посилення незалежності судової влади та готується закон про суд присяжних.

«Продовжую щоденну роботу на юридичному фронті, де наша головна мета — забезпечити покарання агресора та побудову сталого міжнародного механізму справедливості:

- Спільно з МЗС ми завершили роботу над детальною дорожньою картою зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Наша амбітна ціль — запуск до кінця 2026 року.

- До кінця цього року очікуємо підписання угоди про створення Міжнародної компенсаційної комісії, яка має розпочати роботу вже у 2026-му.

- Працюємо над тим, щоб заморожені активи Росії стали ключовим джерелом наповнення Фонду відшкодувань — щоб жоден платник податків у світі, окрім агресора, не платив за злочини Кремля.

- У внутрішньому треку: очікуємо нових подань на суддів, триває розгляд законопроєктів щодо посилення незалежності судової влади, готуємо закон про суд присяжних — щоб народ мав голос у справах про тяжкі злочини. Реалізуємо інші заходи, визначені проєктом Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2025-2029.

- І ще одне. Те, що лежить в основі нашої міжнародної довіри — антикорупційна стійкість», - заявила вона.

Вона підкреслила, що антикорупційна система має бути не лише незалежною, а й результативною і ефективною. Консультації між Офісом Президента, антикорупційними та іншими органами правопорядку із врахуванням думки суспільства щодо вдосконалення взаємодії та підвищення ефективності мають стати частиною постійного процесу вдосконалення системи.

«Це не про поступки чи тиск. Це про відповідальність. Про довіру. Про наш європейський курс, який є вимогою Конституції.

Суверенітет України — це не лише правова норма, це наш спільний вибір і обов’язок. Це — даність історії, виклик сьогодення й основа нашого майбутнього. Сьогодні, коли триває повномасштабна війна, особливо важливо зберігати єдність і мудрість у внутрішньому діалозі. Будь-які рішення мають бути результатом фахових, чесних обговорень у межах демократичних процедур — саме це дає силу нашій державі, а не послаблює її. Розмаїття думок — ознака зрілого суспільства, але тільки тоді, коли воно веде до рішень, які зміцнюють країну. Саме в цьому — суть нашої відповідальності перед майбутнім і перед собою», - додала вона.

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