Потенциальным преемником Трампа в должности президента может стать Джей Ди Вэнс, — считает госсекретарь США Рубио

Госсекретарь США Марк Рубио назвал Джей Ди Вэнса потенциальным лидером Республиканской партии на выборах 2028 года.

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Нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать основным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года. Такое предположение высказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«Что ж, я думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом. Если он решит, что хочет этого», — сказал Рубио.

Госсекретарь считает, что Вэнс прекрасно справится с ролью вице-президента. По словам Рубио, они являются близкими друзьями.

«Я надеюсь, что он действительно намерен это сделать», — добавил он.

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