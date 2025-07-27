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Кто обязан платить ЕСВ за военных, полицейских и спасателей — разъяснение налоговой

16:20, 27 июля 2025
Налоговая служба разъяснила, что платить ЕСВ по денежному обеспечению обязаны не только предприятия, но и воинские части.
Кто обязан платить ЕСВ за военных, полицейских и спасателей — разъяснение налоговой
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Главное управление Государственной налоговой службы в Винницкой области разъяснило особенности начисления единого социального взноса за военнослужащих.

Плательщиками единого социального взноса являются не только предприятия и учреждения, но и органы, которые осуществляют выплаты денежного обеспечения военнослужащим, полицейским, спасателям и другим лицам, проходящим службу в силовых структурах, в том числе в особый период. ЕСВ также уплачивается с сумм помощи по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также с надбавок и компенсаций, предусмотренных законом.

В состав денежного обеспечения военнослужащих входят должностной оклад, оклад по званию, ежемесячные надбавки, доплаты, премии и разовые выплаты. Порядок прохождения службы регулируется законодательством, контрактами и соответствующими приказами. В случае смерти военнослужащего воинская часть или орган, осуществляющий выплаты, издает соответствующий приказ на основании свидетельства о смерти. Этот документ является основанием для исключения погибшего из списков личного состава и проведения соответствующих выплат семье.

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