Біля берегів Коста-Рики виловили унікальну помаранчеву акулу

Джерело фото: Гарвін Вотсон, Хуан Пабло Солано та Парісміна Домус Деї

Спортивні рибалки біля узбережжя Коста-Рики минулого року випадково спіймали акулу-годувальницю незвичного яскраво-помаранчевого кольору. Світлини, які тоді опублікував гід із риболовлі Гарвін Ватсон, викликали справжній фурор у соцмережах і зацікавили науковців.

Як пише The New York Times, цього місяця у журналі Marine Biodiversity з’явилося дослідження, яке підтверджує унікальність знахідки. Вчені дійшли висновку, що така пігментація могла виникнути через поєднання двох рідкісних генетичних станів — альбінізму та ксантизму. Один позбавляє тіло пігментів, інший — додає надлишок жовтих відтінків.

«Я побачив фотографії і був вражений. Це щось неймовірне», — зазначив морський біолог Даніель Арауз Наранхо, який разом із колегами працював над дослідженням.

Фахівці пояснюють, що поява одночасно обох станів трапляється вкрай рідко, адже такі тварини зазвичай стають легкою здобиччю хижаків. Проте ця акула вижила, ймовірно, завдяки каламутним водам у місці свого проживання.

Дослідники вже планують занурення в районі, де її впіймали. Сам Ватсон зізнався, що досі має «мурашки по шкірі», коли згадує зустріч із яскравим хижаком. Перед тим як відпустити акулу, він навіть поцілував її у спину та подякував за незабутній досвід.

