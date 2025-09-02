Практика судів
  1. У світі

Біля берегів Коста-Рики виловили унікальну помаранчеву акулу

07:54, 2 вересня 2025
Світлини, які опублікували, викликали справжній фурор у соцмережах і зацікавили науковців.
Біля берегів Коста-Рики виловили унікальну помаранчеву акулу
Джерело фото: Гарвін Вотсон, Хуан Пабло Солано та Парісміна Домус Деї
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спортивні рибалки біля узбережжя Коста-Рики минулого року випадково спіймали акулу-годувальницю незвичного яскраво-помаранчевого кольору. Світлини, які тоді опублікував гід із риболовлі Гарвін Ватсон, викликали справжній фурор у соцмережах і зацікавили науковців.

Як пише The New York Times, цього місяця у журналі Marine Biodiversity з’явилося дослідження, яке підтверджує унікальність знахідки. Вчені дійшли висновку, що така пігментація могла виникнути через поєднання двох рідкісних генетичних станів — альбінізму та ксантизму. Один позбавляє тіло пігментів, інший — додає надлишок жовтих відтінків.

«Я побачив фотографії і був вражений. Це щось неймовірне», — зазначив морський біолог Даніель Арауз Наранхо, який разом із колегами працював над дослідженням.

Фахівці пояснюють, що поява одночасно обох станів трапляється вкрай рідко, адже такі тварини зазвичай стають легкою здобиччю хижаків. Проте ця акула вижила, ймовірно, завдяки каламутним водам у місці свого проживання.

Дослідники вже планують занурення в районі, де її впіймали. Сам Ватсон зізнався, що досі має «мурашки по шкірі», коли згадує зустріч із яскравим хижаком. Перед тим як відпустити акулу, він навіть поцілував її у спину та подякував за незабутній досвід.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

наука

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зображали з головою півня, побили, вкрали iPhone та відвезли до ТЦК – суд визнав незаконними дії поліції під час рейду в гей-клубі на День жалоби

Голосіївський райсуд Києва навіть постановив окрему ухвалу за наслідками затримання відвідувачів столичного гей-клубу.

Якщо підприємець діяв у межах роз’яснень податківців, це не буде вважатися злочином — комітет рекомендував законопроект

Не буде вважатися злочином діяння особи, вчинене на підставі роз’яснень, наданих уповноваженими центральними органами виконавчої влади щодо порядку застосування норм податкового чи митного законодавства.

До окладів працівників судів і помічників застосують підвищувальні коефіцієнти — в уряді підтвердили прийняття постанов

До окладів помічників у Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів буде застосовано підвищувальній коефіцієнт 1,45.

Кабмін опублікував постанову про дозвіл на виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад

Відповідно до постанови депутатка місцевої ради, яка одночасно є вчителем чи лікарем, зможе виїхати за кордон, а ось секретар ради – ні.

Команда Мінцифри представила Президенту проект «Електронний суд»

Українці зможуть подавати заяви у простих категоріях справ через Дію та відстежувати кожен етап їх розгляду онлайн, повідомили в Офісі Президента.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду