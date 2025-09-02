Близ берегов Коста-Рики выловили уникальную оранжевую акулу

Снимки, которые опубликовали, вызвали настоящий фурор в соцсетях и заинтересовали ученых.

Источник фото: Гарвин Уотсон, Хуан Пабло Солано и Парисмина Домус Деи

Спортивные рыбаки у побережья Коста-Рики в прошлом году случайно поймали акулу-няньку необычного ярко-оранжевого цвета. Снимки, которые тогда опубликовал гид по рыбалке Гарвин Уотсон, вызвали настоящий фурор в соцсетях и заинтересовали ученых.

Как пишет The New York Times, в этом месяце в журнале Marine Biodiversity появилось исследование, подтверждающее уникальность находки. Ученые пришли к выводу, что такая пигментация могла возникнуть из-за сочетания двух редких генетических состояний — альбинизма и ксантизма. Одно лишает тело пигментов, другое — добавляет избыток желтых оттенков.

«Я увидел фотографии и был поражен. Это что-то невероятное», — отметил морской биолог Даниэль Араус Наранхо, который вместе с коллегами работал над исследованием.

Специалисты объясняют, что одновременное проявление обоих состояний встречается крайне редко, ведь такие животные обычно становятся легкой добычей хищников. Однако эта акула выжила, вероятно, благодаря мутным водам в месте ее обитания.

Исследователи уже планируют погружение в районе, где ее поймали. Сам Уотсон признался, что до сих пор испытывает «мурашки по коже», когда вспоминает встречу с ярким хищником. Перед тем как отпустить акулу, он даже поцеловал ее в спину и поблагодарил за незабываемый опыт.

