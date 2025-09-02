Практика судов
  1. В мире

Близ берегов Коста-Рики выловили уникальную оранжевую акулу

07:54, 2 сентября 2025
Снимки, которые опубликовали, вызвали настоящий фурор в соцсетях и заинтересовали ученых.
Близ берегов Коста-Рики выловили уникальную оранжевую акулу
Источник фото: Гарвин Уотсон, Хуан Пабло Солано и Парисмина Домус Деи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спортивные рыбаки у побережья Коста-Рики в прошлом году случайно поймали акулу-няньку необычного ярко-оранжевого цвета. Снимки, которые тогда опубликовал гид по рыбалке Гарвин Уотсон, вызвали настоящий фурор в соцсетях и заинтересовали ученых.

Как пишет The New York Times, в этом месяце в журнале Marine Biodiversity появилось исследование, подтверждающее уникальность находки. Ученые пришли к выводу, что такая пигментация могла возникнуть из-за сочетания двух редких генетических состояний — альбинизма и ксантизма. Одно лишает тело пигментов, другое — добавляет избыток желтых оттенков.

«Я увидел фотографии и был поражен. Это что-то невероятное», — отметил морской биолог Даниэль Араус Наранхо, который вместе с коллегами работал над исследованием.

Специалисты объясняют, что одновременное проявление обоих состояний встречается крайне редко, ведь такие животные обычно становятся легкой добычей хищников. Однако эта акула выжила, вероятно, благодаря мутным водам в месте ее обитания.

Исследователи уже планируют погружение в районе, где ее поймали. Сам Уотсон признался, что до сих пор испытывает «мурашки по коже», когда вспоминает встречу с ярким хищником. Перед тем как отпустить акулу, он даже поцеловал ее в спину и поблагодарил за незабываемый опыт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

наука

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео