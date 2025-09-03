Трамп заявив, що Китай, Північна Корея та РФ змовляються проти США

Трамп привітав Сі, але додав: «Передайте вітання Путіну й Кіму, поки ви змовляєтесь проти США».

Джерело фото: Win McNamee / Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китай провів найбільший військовий парад з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни, а у промові президент КНР Сі Цзіньпін заявив, що світ стоїть перед вибором «між миром чи війною» та «діалогом чи конфронтацією».

Подія відбулася на тлі зростання напруженості у відносинах США та Китаю. Президент США Дональд Трамп закликав Пекін визнати внесок Вашингтона у визволення Китаю, водночас закинувши Сі співпрацю з Росією та КНДР.

«Бажаю президентові Сі та чудовому народу Китаю великого й тривалого дня святкування. Прошу передати мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поки ви змовляєтеся проти Сполучених Штатів Америки», — написав Трамп.

Як пише CNBC, на параді були присутні лідери понад 20 країн, серед них — очільник Кремля Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин. Вони приїхали разом із делегаціями, а Китай організував урочистий прийом і гала-концерт. Аналітики зазначають, що відсутність західних лідерів та значна присутність представників Південно-Східної Азії свідчить про зміщення акцентів у міжнародному впливі Пекіна.

На параді демонстрували новітні ракети, танки, автономні транспортні засоби та авіацію. Зокрема, Китай продемнстрував новітню ракету DF-5C, яка, як заявляється, здатна уразити будь-яку точку на планеті. Також Китай продемонстрував новітні двомісні винищувачі J-20S, підводні дрони AJX 002 та HSU 100, а також лазерну зброю.

Парад відбувся після саміту ШОС у Тяньцзіні, де також зустрічалися Сі та Путін. У Пекіні двоє лідерів підписали юридично зобов’язуючу угоду щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру 2».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.