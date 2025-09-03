Практика судов
  1. В мире

Трамп заявил, что Китай, Северная Корея и РФ сговариваются против США

09:05, 3 сентября 2025
Трамп приветствовал Си, но добавил: «Передайте привет Путину и Киму, пока вы сговариваетесь против США».
Трамп заявил, что Китай, Северная Корея и РФ сговариваются против США
Источник фото: Win McNamee / Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Китай провел крупнейший военный парад по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, а в своей речи президент КНР Си Цзиньпин заявил, что мир стоит перед выбором «между миром или войной» и «диалогом или конфронтацией».

Событие прошло на фоне роста напряженности в отношениях США и Китая. Президент США Дональд Трамп призвал Пекин признать вклад Вашингтона в освобождение Китая, одновременно обвинив Си в сотрудничестве с Россией и КНДР.

«Желаю президенту Си и замечательному народу Китая великого и долгого дня празднования. Прошу передать мои самые теплые поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы сговариваетесь против Соединенных Штатов Америки», — написал Трамп.

Как пишет CNBC, на параде присутствовали лидеры более 20 стран, среди них — глава Кремля Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Они приехали вместе с делегациями, а Китай организовал торжественный прием и гала-концерт. Аналитики отмечают, что отсутствие западных лидеров и значительное присутствие представителей Юго-Восточной Азии свидетельствует о смещении акцентов в международном влиянии Пекина.

На параде демонстрировались новейшие ракеты, танки, автономные транспортные средства и авиация. В частности, Китай продемонстрировал новейшую ракету DF-5C, которая, как заявляется, способна поразить любую точку на планете. Также Китай показал новейшие двухместные истребители J-20S, подводные дроны AJX 002 и HSU 100, а также лазерное оружие.

Парад состоялся после саммита ШОС в Тяньцзине, где также встречались Си и Путин. В Пекине два лидера подписали юридически обязывающее соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири 2».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео