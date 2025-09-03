Трамп заявил, что Китай, Северная Корея и РФ сговариваются против США

Трамп приветствовал Си, но добавил: «Передайте привет Путину и Киму, пока вы сговариваетесь против США».

Китай провел крупнейший военный парад по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, а в своей речи президент КНР Си Цзиньпин заявил, что мир стоит перед выбором «между миром или войной» и «диалогом или конфронтацией».

Событие прошло на фоне роста напряженности в отношениях США и Китая. Президент США Дональд Трамп призвал Пекин признать вклад Вашингтона в освобождение Китая, одновременно обвинив Си в сотрудничестве с Россией и КНДР.

«Желаю президенту Си и замечательному народу Китая великого и долгого дня празднования. Прошу передать мои самые теплые поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы сговариваетесь против Соединенных Штатов Америки», — написал Трамп.

Как пишет CNBC, на параде присутствовали лидеры более 20 стран, среди них — глава Кремля Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Они приехали вместе с делегациями, а Китай организовал торжественный прием и гала-концерт. Аналитики отмечают, что отсутствие западных лидеров и значительное присутствие представителей Юго-Восточной Азии свидетельствует о смещении акцентов в международном влиянии Пекина.

На параде демонстрировались новейшие ракеты, танки, автономные транспортные средства и авиация. В частности, Китай продемонстрировал новейшую ракету DF-5C, которая, как заявляется, способна поразить любую точку на планете. Также Китай показал новейшие двухместные истребители J-20S, подводные дроны AJX 002 и HSU 100, а также лазерное оружие.

Парад состоялся после саммита ШОС в Тяньцзине, где также встречались Си и Путин. В Пекине два лидера подписали юридически обязывающее соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири 2».

