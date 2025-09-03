Практика судів
Аргентинський суд застосував домашній арешт щодо дочки чиновника через викрадену 80 років тому картину

17:57, 3 вересня 2025
Портрет графині Коллеоні, вкрадений нацистами, не знайшли під час обшуків.
Фото: Reuters
Федеральний суд Аргентини постановив помістити під домашній арешт Патрісію Каджієн, дочку покійного нацистського чиновника Фрідріха Каджієна, та її чоловіка після невдалого обшуку, спрямованого на пошук викраденої нацистами картини. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на судового чиновника з міста Мар-дель-Плата.

Минулого тижня аргентинські правоохоронці провели обшук у будинку подружжя в прибережному місті Мар-дель-Плата після того, як голландська газета Algemeen Dagblad ідентифікувала картину на фотографії нерухомості як італійський шедевр – портрет графині Коллеоні, створений художником Джузеппе Гісланді, який помер у 1743 році. Цей твір, зареєстрований у базі даних втраченого мистецтва воєнного часу, вважався зниклим протягом 80 років, допоки його не помітили в оголошенні про продаж будинку, пов’язаного з Патрісією Каджієн.

Під час обшуку картину не знайшли. У понеділок аргентинська влада провела ще чотири рейди в будинках, пов’язаних із Каджієн та її родичами, під час яких виявили дві інші картини, ймовірно, датовані XIX століттям. Патрісію Каджієн та її чоловіка помістили під домашній арешт на 72 години, починаючи з понеділка, 2 вересня 2025 року. Їх допитають за підозрою в перешкоджанні розслідуванню, спрямованому на пошук викраденого твору мистецтва. Очікується, що до четверга подружжю пред’являть звинувачення у «приховуванні крадіжки в контексті геноциду».

Портрет графині Коллеоні був частиною колекції, викраденої нацистами в амстердамського арт-дилера Жака Гоудстіккера, який помер у 1940 році. За даними Algemeen Dagblad, документи підтверджують, що картина перебувала у володінні Фрідріха Каджієна, високопосадовця уряду Адольфа Гітлера, який після Другої світової війни емігрував до Аргентини, де помер у 1979 році. Після падіння Третього рейху багато нацистських чиновників утекли до Південної Америки, забравши із собою викрадені твори мистецтва.

