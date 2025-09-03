Практика судов
  1. В мире

Аргентинский суд применил домашний арест к дочери чиновника из-за похищенной 80 лет назад картины

17:57, 3 сентября 2025
Портрет графини Коллеони, украденный нацистами, не нашли во время обысков.
Аргентинский суд применил домашний арест к дочери чиновника из-за похищенной 80 лет назад картины
Фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный суд Аргентины постановил поместить под домашний арест Патрисию Каджиен, дочь покойного нацистского чиновника Фридриха Каджиена, и ее мужа после неудачного обыска, направленного на поиск похищенной нацистами картины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на судебного чиновника из города Мар-дель-Плата.

На прошлой неделе аргентинские правоохранители провели обыск в доме супругов в прибрежном городе Мар-дель-Плата после того, как голландская газета Algemeen Dagblad идентифицировала картину на фотографии недвижимости как итальянский шедевр – портрет графини Коллеони, созданный художником Джузеппе Гисланди, умершим в 1743 году. Это произведение, зарегистрированное в базе данных утраченного искусства военного времени, считалось пропавшим в течение 80 лет, пока его не заметили в объявлении о продаже дома, связанного с Патрисией Каджиен.

Во время обыска картину не нашли. В понедельник аргентинские власти провели еще четыре рейда в домах, связанных с Каджиен и ее родственниками, в ходе которых обнаружили две другие картины, вероятно, датированные XIX веком. Патрисию Каджиен и ее мужа поместили под домашний арест на 72 часа, начиная с понедельника, 2 сентября 2025 года. Их допросят по подозрению в препятствовании расследованию, направленному на поиск похищенного произведения искусства. Ожидается, что до четверга супругам предъявят обвинение в «сокрытии кражи в контексте геноцида».

Портрет графини Коллеони был частью коллекции, похищенной нацистами у амстердамского арт-дилера Жака Гоудстиккера, который умер в 1940 году. По данным Algemeen Dagblad, документы подтверждают, что картина находилась во владении Фридриха Каджиена, высокопоставленного чиновника правительства Адольфа Гитлера, который после Второй мировой войны эмигрировал в Аргентину, где умер в 1979 году. После падения Третьего рейха многие нацистские чиновники бежали в Южную Америку, унеся с собой похищенные произведения искусства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд кража арест

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео