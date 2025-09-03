Аргентинский суд применил домашний арест к дочери чиновника из-за похищенной 80 лет назад картины

Портрет графини Коллеони, украденный нацистами, не нашли во время обысков.

Федеральный суд Аргентины постановил поместить под домашний арест Патрисию Каджиен, дочь покойного нацистского чиновника Фридриха Каджиена, и ее мужа после неудачного обыска, направленного на поиск похищенной нацистами картины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на судебного чиновника из города Мар-дель-Плата.

На прошлой неделе аргентинские правоохранители провели обыск в доме супругов в прибрежном городе Мар-дель-Плата после того, как голландская газета Algemeen Dagblad идентифицировала картину на фотографии недвижимости как итальянский шедевр – портрет графини Коллеони, созданный художником Джузеппе Гисланди, умершим в 1743 году. Это произведение, зарегистрированное в базе данных утраченного искусства военного времени, считалось пропавшим в течение 80 лет, пока его не заметили в объявлении о продаже дома, связанного с Патрисией Каджиен.

Во время обыска картину не нашли. В понедельник аргентинские власти провели еще четыре рейда в домах, связанных с Каджиен и ее родственниками, в ходе которых обнаружили две другие картины, вероятно, датированные XIX веком. Патрисию Каджиен и ее мужа поместили под домашний арест на 72 часа, начиная с понедельника, 2 сентября 2025 года. Их допросят по подозрению в препятствовании расследованию, направленному на поиск похищенного произведения искусства. Ожидается, что до четверга супругам предъявят обвинение в «сокрытии кражи в контексте геноцида».

Портрет графини Коллеони был частью коллекции, похищенной нацистами у амстердамского арт-дилера Жака Гоудстиккера, который умер в 1940 году. По данным Algemeen Dagblad, документы подтверждают, что картина находилась во владении Фридриха Каджиена, высокопоставленного чиновника правительства Адольфа Гитлера, который после Второй мировой войны эмигрировал в Аргентину, где умер в 1979 году. После падения Третьего рейха многие нацистские чиновники бежали в Южную Америку, унеся с собой похищенные произведения искусства.

