OpenAI анонсувала батьківський контроль у ChatGPT після скандалів із безпекою

Батьки зможуть пов’язувати акаунти з підлітками, відключати історію чатів і отримувати сповіщення у випадку «гострого стресу».

OpenAI планує запровадити функцію батьківського контролю в ChatGPT вже «протягом наступного місяця». Про це компанія повідомила після низки звинувачень у тому, що чат-боти могли сприяти випадкам самопошкоджень і самогубств серед підлітків, пише CNN.

Що передбачено:

можливість для батьків пов’язувати свій акаунт із акаунтом підлітка;

контроль над тим, як ChatGPT відповідає неповнолітнім;

відключення пам’яті та історії чатів;

сповіщення для батьків у разі «гострого стресу» під час користування.

OpenAI заявила, що працює над додатковими заходами безпеки у співпраці з експертами з розвитку молоді та психічного здоров’я. Компанія також планує спрямовувати критичні запити до окремих моделей, які краще дотримуються рекомендацій із безпеки.

Оголошення з’явилося після гучних позовів проти OpenAI та інших компаній: батьки загиблих підлітків стверджували, що чат-боти сприяли їхнім трагедіям.

У компанії визнають: нинішні запобіжники не завжди працюють під час довгих діалогів із користувачами. Водночас OpenAI пообіцяла вдосконалити систему та впровадити низку нових механізмів протягом найближчих 120 днів.

ChatGPT нині має понад 700 млн активних користувачів щотижня, і питання безпеки залишаються одним із головних викликів для компанії.

