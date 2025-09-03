Практика судів
  1. У світі

OpenAI анонсувала батьківський контроль у ChatGPT після скандалів із безпекою

22:54, 3 вересня 2025
Батьки зможуть пов’язувати акаунти з підлітками, відключати історію чатів і отримувати сповіщення у випадку «гострого стресу».
OpenAI анонсувала батьківський контроль у ChatGPT після скандалів із безпекою
Джерело фото: Solen Feyissa / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

OpenAI планує запровадити функцію батьківського контролю в ChatGPT вже «протягом наступного місяця». Про це компанія повідомила після низки звинувачень у тому, що чат-боти могли сприяти випадкам самопошкоджень і самогубств серед підлітків, пише CNN.

Що передбачено:

  • можливість для батьків пов’язувати свій акаунт із акаунтом підлітка;
  • контроль над тим, як ChatGPT відповідає неповнолітнім;
  • відключення пам’яті та історії чатів;
  • сповіщення для батьків у разі «гострого стресу» під час користування.

OpenAI заявила, що працює над додатковими заходами безпеки у співпраці з експертами з розвитку молоді та психічного здоров’я. Компанія також планує спрямовувати критичні запити до окремих моделей, які краще дотримуються рекомендацій із безпеки.

Оголошення з’явилося після гучних позовів проти OpenAI та інших компаній: батьки загиблих підлітків стверджували, що чат-боти сприяли їхнім трагедіям.

У компанії визнають: нинішні запобіжники не завжди працюють під час довгих діалогів із користувачами. Водночас OpenAI пообіцяла вдосконалити систему та впровадити низку нових механізмів протягом найближчих 120 днів.

ChatGPT нині має понад 700 млн активних користувачів щотижня, і питання безпеки залишаються одним із головних викликів для компанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти штучний інтелект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадяни самі будуть декларувати доходи з операцій з криптовалютою та сплачувати податки – Гетманцев

Як зазначив Данило Гетманцев, ринок криптоактивів в Україні не може далі жити «за правилами Дикого Заходу».

Рада розгляне законопроект про кримінальне покарання цивільних осіб за публікації, що ображають військових

Цивільні особи за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовців чи їх родичів, зможуть отримати судимість – законопроект вже викликав обговорення того, чи будуть нести відповідальність громадяни, які фіксують порушення з боку ТЦК.

Конвенцію про захист професії адвоката відправили на затвердження до МЗС

Мінʼюст направив текст перекладу Конвенції про захист професії адвоката для опрацювання та затвердження до МЗС, а також висловив підтримку МЗС щодо підписання й ратифікації Конвенції.

Методологія оцінювання кандидатів на посади суддів під час конкурсів за участю міжнародних експертів має стати універсальною – Офіс Президента

Для оцінювання кандидатів на відповідність посадам на державній службі та в судовій владі хочуть розробити єдині правила.

Верховна Рада прийняла законопроект про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва