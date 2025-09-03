Практика судов
OpenAI анонсировала родительский контроль в ChatGPT после скандалов с безопасностью

22:54, 3 сентября 2025
Родители смогут связывать аккаунты с подростками, отключать историю чатов и получать уведомления в случае «острого стресса».
Источник фото: Solen Feyissa / Unsplash
OpenAI планирует внедрить функцию родительского контроля в ChatGPT уже «в течение следующего месяца». Об этом компания сообщила после ряда обвинений в том, что чат-боты могли способствовать случаям самоповреждений и самоубийств среди подростков, пишет CNN.

Что предусмотрено:

• возможность для родителей связывать свой аккаунт с аккаунтом подростка;
• контроль над тем, как ChatGPT отвечает несовершеннолетним;
• отключение памяти и истории чатов;
• уведомления для родителей в случае «острого стресса» во время использования.

OpenAI заявила, что работает над дополнительными мерами безопасности в сотрудничестве с экспертами по развитию молодежи и психическому здоровью. Компания также планирует перенаправлять критические запросы к отдельным моделям, которые лучше соблюдают рекомендации по безопасности.

Объявление появилось после громких исков против OpenAI и других компаний: родители погибших подростков утверждали, что чат-боты способствовали их трагедиям.

В компании признают: нынешние предохранители не всегда работают во время длительных диалогов с пользователями. В то же время OpenAI пообещала усовершенствовать систему и внедрить ряд новых механизмов в течение ближайших 120 дней.

ChatGPT сейчас имеет более 700 млн активных пользователей еженедельно, и вопросы безопасности остаются одним из главных вызовов для компании.

