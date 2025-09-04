Практика судів
У Лісабоні з рейок зійшов фунікулер: щонайменше 15 загиблих

09:10, 4 вересня 2025
Трагедія в Лісабоні: з рейок зійшов фунікулер, популярний серед туристів, загинули щонайменше 15 людей.
Джерело фото: Патрісія Де Мело Морейра/AFP/Getty Images
У середу 3 вересня у Лісабоні сталася трагічна аварія: з рейок зійшов фунікулер, популярний серед туристів. За даними поліції, щонайменше 15 людей загинули, повідомляє CNN Portugal.

Як повідомила влада місцевим ЗМІ, в аварії постраждали щонайменше 23 особи. Серед постраждалих п'ятеро людей у ​​важкому стані та невідома кількість іноземних громадян.

На місці працюють служби екстреної допомоги, частина пасажирів залишається заблокованою всередині вагонів. Свідки публікували відео з густим димом і хаотичною евакуацією людей, які вибиралися крізь вікна.

Мер Лісабона Карлос Моедуш назвав подію «трагічним днем для міста» та оголосив жалобу. «Ми всі на місці — муніципалітет, пожежні, служби екстреної допомоги. Робимо все, щоб допомогти жертвам», — сказав він.

Фунікулер Глорія, здатний перевозити до 42 пасажирів, є однією з головних визначних пам’яток столиці Португалії. Він працює з 1885 року та щодня приваблює туристів.

Причини аварії поки не встановлені. Оператор фунікулера, компанія Carris, повідомила, що задіяні всі ресурси для ліквідації наслідків трагедії.

Співчуття у зв’язку з трагедією висловили президент Португалії Марсело Ребело де Соуза та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Джерело фото: Гораціо Вільялобос/Getty Images

