В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер: не менее 15 погибших

09:10, 4 сентября 2025
Трагедия в Лиссабоне: с рельсов сошел фуникулер, популярный среди туристов, погибли не менее 15 человек.
Источник фото: Патрисия Де Мело Морейра/AFP/Getty Images
В среду 3 сентября в Лиссабоне произошла трагическая авария: сошел с рельсов фуникулер, популярный среди туристов. По данным полиции, не менее 15 человек погибли, сообщает CNN Portugal.

Как сообщили власти местным СМИ, в аварии пострадали по меньшей мере 23 человека. Среди пострадавших пять человек в тяжелом состоянии и неизвестное количество иностранных граждан.

На месте работают службы экстренной помощи, часть пассажиров остается заблокированной внутри вагонов. Свидетели публиковали видео с густым дымом и хаотичной эвакуацией людей, которые выбирались через окна.

Мэр Лиссабона Карлос Моедуш назвал происшествие «трагическим днем для города» и объявил траур. «Мы все на месте — муниципалитет, пожарные, службы экстренной помощи. Делаем все, чтобы помочь жертвам», — сказал он.

Фуникулер Глория, способный перевозить до 42 пассажиров, является одной из главных достопримечательностей столицы Португалии. Он работает с 1885 года и ежедневно привлекает туристов.

Причины аварии пока не установлены. Оператор фуникулера, компания Carris, сообщила, что задействованы все ресурсы для ликвидации последствий трагедии.

Соболезнования в связи с трагедией выразили президент Португалии Марсело Ребело де Соуза и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Источник фото: Горацио Вильялобос/Getty Images

