У США студенти виступили проти закону, який обмежує протести в кампусах

15:40, 4 вересня 2025
У Техасі студенти через суд вимагають скасування закону, що забороняє нічні мітинги в кампусах і звужує права на свободу вираження.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
П’ять студентських груп із системи Техаського університету подали федеральний позов проти закону «Про захист кампусів», який забороняє нічні протести та значно звужує права на свободу слова. Про це повідомляє Courthouse News.

Передумови

У 2025 році законодавці штату ухвалили сенатський білль №2972, відомий як «Campus Protection Act».

Що передбачає закон

Закон забороняє будь-яку «виразну діяльність» на кампусах з 22:00 до 8:00, а також встановлює додаткові обмеження у фінальні два тижні семестру: заборону мегафонів, барабанів і гучних колонок у навчальний час, а також заборону масок під час демонстрацій.

Також документ зобов’язує студентів і працівників університетів на вимогу поліції показувати посвідчення особи та документи про навчання чи роботу.

Аргументи студентів

Позивачі заявляють, що закон порушує Першу поправку до Конституції США. На їхню думку, обмеження є надто широкими і фактично перетворюють університети на «зони без свободи вираження» уночі та наприкінці семестрів.

У позові йдеться, що тепер навіть ранкові молитовні зустрічі чи вечірні заходи на кшталт open-mic стали незаконними, а студентам доведеться «двічі подумати, перш ніж вдягнути футболку з політичним гаслом у невідповідний час».

Позивачі наводять приклад: о 7-й ранку заборонено тримати плакат проти голоду у світі, але дозволено — з рекламою студентського ярмарку. А ввечері можна продавати Біблії, проте не обговорювати улюблені біблійні вірші.

Позиція правозахисників

Позов підтримала некомерційна організація Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE).

«Перша поправка не зникає після заходу сонця. Студенти мають право на свободу вираження — опівночі так само, як і вдень. Техас не може просто законотворчо скасувати ці конституційні гарантії», — заявив юрист FIRE Джей Ті Морріс.

За його словами, закон небезпечний ще й тим, що надає адміністрації університетів «потужний інструмент для придушення будь-якої небажаної критики».

Представники університету поки не коментували ситуацію.

