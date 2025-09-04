Практика судов
  1. В мире

В США студенты выступили против закона, ограничивающего протесты в кампусах

15:40, 4 сентября 2025
В Техасе студенты через суд требуют отмены закона, запрещающего ночные митинги в кампусах и сужающего права на свободу выражения.
В США студенты выступили против закона, ограничивающего протесты в кампусах
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пять студенческих групп из системы Техасского университета подали федеральный иск против закона «О защите кампусов», который запрещает ночные протесты и значительно ограничивает права на свободу слова. Об этом сообщает Courthouse News.

Предпосылки

В 2025 году законодатели штата приняли сенатский билль №2972, известный как «Campus Protection Act». 

Что предусматривает закон

Закон запрещает любую «выразительную деятельность» на кампусах с 22:00 до 8:00, а также устанавливает дополнительные ограничения в финальные две недели семестра: запрет мегафонов, барабанов и громких колонок в учебное время, а также запрет масок во время демонстраций.

Также документ обязывает студентов и сотрудников университетов по требованию полиции показывать удостоверение личности и документы об учебе или работе.

Аргументы студентов

Истцы заявляют, что закон нарушает Первую поправку к Конституции США. По их мнению, ограничения слишком широкие и фактически превращают университеты в «зоны без свободы выражения» ночью и в конце семестров.

В иске говорится, что теперь даже утренние молитвенные встречи или вечерние мероприятия вроде open-mic стали незаконными, а студентам придется «дважды подумать, прежде чем надеть футболку с политическим лозунгом в неподходящее время».

Истцы приводят пример: в 7 утра запрещено держать плакат против голода в мире, но разрешено — с рекламой студенческой ярмарки. А вечером можно продавать Библии, однако нельзя обсуждать любимые библейские стихи.

Позиция правозащитников

Иск поддержала некоммерческая организация Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE).

«Первая поправка не исчезает после захода солнца. Студенты имеют право на свободу выражения — в полночь так же, как и днем. Техас не может просто законотворчески отменить эти конституционные гарантии», — заявил юрист FIRE Джей Ти Моррис.

По его словам, закон опасен еще и тем, что дает администрации университетов «мощный инструмент для подавления любой нежелательной критики».

Представители университета пока не комментировали ситуацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США иск студенты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді