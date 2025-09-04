В США студенты выступили против закона, ограничивающего протесты в кампусах

В Техасе студенты через суд требуют отмены закона, запрещающего ночные митинги в кампусах и сужающего права на свободу выражения.

Пять студенческих групп из системы Техасского университета подали федеральный иск против закона «О защите кампусов», который запрещает ночные протесты и значительно ограничивает права на свободу слова. Об этом сообщает Courthouse News.

Предпосылки

В 2025 году законодатели штата приняли сенатский билль №2972, известный как «Campus Protection Act».

Что предусматривает закон

Закон запрещает любую «выразительную деятельность» на кампусах с 22:00 до 8:00, а также устанавливает дополнительные ограничения в финальные две недели семестра: запрет мегафонов, барабанов и громких колонок в учебное время, а также запрет масок во время демонстраций.

Также документ обязывает студентов и сотрудников университетов по требованию полиции показывать удостоверение личности и документы об учебе или работе.

Аргументы студентов

Истцы заявляют, что закон нарушает Первую поправку к Конституции США. По их мнению, ограничения слишком широкие и фактически превращают университеты в «зоны без свободы выражения» ночью и в конце семестров.

В иске говорится, что теперь даже утренние молитвенные встречи или вечерние мероприятия вроде open-mic стали незаконными, а студентам придется «дважды подумать, прежде чем надеть футболку с политическим лозунгом в неподходящее время».

Истцы приводят пример: в 7 утра запрещено держать плакат против голода в мире, но разрешено — с рекламой студенческой ярмарки. А вечером можно продавать Библии, однако нельзя обсуждать любимые библейские стихи.

Позиция правозащитников

Иск поддержала некоммерческая организация Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE).

«Первая поправка не исчезает после захода солнца. Студенты имеют право на свободу выражения — в полночь так же, как и днем. Техас не может просто законотворчески отменить эти конституционные гарантии», — заявил юрист FIRE Джей Ти Моррис.

По его словам, закон опасен еще и тем, что дает администрации университетов «мощный инструмент для подавления любой нежелательной критики».

Представители университета пока не комментировали ситуацию.

