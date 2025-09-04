Практика судів
У Франції оштрафувала китайський інтернет-магазин Shein на 150 млн євро

19:22, 4 вересня 2025
Інтернет-магазин Shein оштрафували за неналежне використання файлів Cookie.
У Франції оштрафувала китайський інтернет-магазин Shein на 150 млн євро
Фото з відкритих джерел
Французька Національна комісія з інформаційних технологій та громадянських свобод (CNIL) оштрафувала китайський інтернет-магазин одягу Shein на 150 мільйонів євро за неправомірне використання файлів Cookie, пише Reuters.

Комісія, яка відповідальна за захист даних споживачів, заявила, що вебсайт Shein не дотримувався правил збору даних споживачів без їхньої згоди. Коли користувачі, які переглядали французьку сторінку сайту Shein, відмовлялись від використання файлів Cookie, деякі з них все одно були виявлені на комп'ютерах користувачів.

Загальний регламент про захист даних ЄС передбачає, що файли Cookie вважаються особистими даними, оскільки вони використовуються для ідентифікації покупців і таргетування реклами, і вебсайти повинні отримати згоду на їх використання.

«Розмір цього штрафу враховує той факт, що компанія проігнорувала кілька зобов'язань, розмістивши файли Cookie без згоди користувачів, не поважаючи їх вибір і не інформуючи їх належним чином», – йдеться в заяві CNIL.

Комісія додала, що на рішення також вплинув масштаб Shein, зазначивши, що сайт щомісяця відвідують 12 мільйонів жителів Франції.

В компанії Shein заявили, що будуть оскаржувати накладений на них штраф.

«Ми вважаємо штраф абсолютно неспівмірним, враховуючи характер передбачуваних проблем, наше повне дотримання вимог на цей момент і активні коригувальні заходи, які ми вжили», – йдеться в заяві.

