Во Франции оштрафовали китайский интернет-магазин Shein на 150 млн евро

Интернет-магазин Shein оштрафовали за ненадлежащее использование файлов Cookie.

Французская Национальная комиссия по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL) оштрафовала китайский интернет-магазин одежды Shein на 150 миллионов евро за неправомерное использование файлов Cookie, пишет Reuters.

Комиссия, ответственная за защиту данных потребителей, заявила, что сайт Shein не соблюдал правила сбора данных без согласия пользователей. Когда пользователи, просматривавшие французскую страницу сайта Shein, отказывались от использования файлов Cookie, некоторые из них все равно обнаруживались на компьютерах пользователей.

Общий регламент ЕС по защите данных предусматривает, что файлы Cookie считаются персональными данными, так как они используются для идентификации покупателей и таргетинга рекламы, и сайты должны получать согласие на их использование.

«Размер этого штрафа учитывает тот факт, что компания проигнорировала несколько обязательств, размещая файлы Cookie без согласия пользователей, не уважая их выбор и не информируя их должным образом», — говорится в заявлении CNIL.

Комиссия добавила, что на решение также повлиял масштаб деятельности Shein, отметив, что сайт ежемесячно посещают 12 миллионов жителей Франции.

В компании Shein заявили, что будут оспаривать наложенный на них штраф.

«Мы считаем штраф абсолютно несоразмерным, учитывая характер предполагаемых проблем, наше полное соблюдение требований на данный момент и активные корректирующие меры, которые мы предприняли», — говорится в заявлении.

