У Британії суд зобов’язав податкову службу розкрити використання ШІ при відмові у податкових пільгах

21:39, 4 вересня 2025
Податкова служба Великої Британії має надати інформацію щодо використання ШІ при розгляді звернень.
Перший податковий трибунал (First-tier Tribunal) зобов’язав податкову службу Великої Британії (HMRC) повідомити, чи використовувала вона штучний інтелект (ШІ) під час відмов у наданні податкових кредитів на дослідження та розробки (R&D tax relief), і якщо так — то коли саме, пише Step.org.

З вимогою про прозорість виступив експерт у сфері R&D-пільг Томас Елсбері. За його словами, у листуванні HMRC простежуються «сліди ШІ» — американські орфографічні форми, специфічні розділові знаки та зміст, який виглядає переконливо, але не відповідає фактам. Це, зауважив Елсбері, викликає занепокоєння серед заявників і консультантів, адже кількість відмов зростає.

Податкові радники RPC Адам Креггс і Алексіс Армітідж підтвердили, що система податкових пільг на R&D перебуває під посиленою увагою, а надмірна жорсткість HMRC може призводити до відхилення навіть законних заяв.

Елсбері ще у грудні 2023 року подав запит на основі закону про свободу інформації, але HMRC відмовилася підтвердити чи спростувати використання ШІ, мотивуючи це ризиком для боротьби з шахрайством. Після відмови він звернувся до трибуналу, який став на його бік. Суд наголосив, що суспільний інтерес у прозорості переважає аргументи HMRC, і встановив крайній термін — 18 вересня 2025 року — для розкриття інформації.

Чоловік повідомив, що не оскаржуватиме рішення, тоді як HMRC заявила, що «вивчає ситуацію та визначає свою позицію».

Фахівці зазначають, що справа може відкрити нові підстави для оскарження податкових рішень, якщо вони виглядають «шаблонними, автоматизованими чи недостатньо обґрунтованими». У такому разі юристи зможуть ставити питання про відсутність пояснень, належного людського контролю або можливі порушення у сфері захисту даних.

У липні HMRC представила «дорожню карту трансформації», де прямо зазначила намір використовувати інструменти на базі ШІ у своїй контрольній роботі.

суд податкова Велика Британія

