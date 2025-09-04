Практика судов
В Британии суд обязал налоговую службу раскрыть использование ИИ при отказе в налоговых льготах

21:39, 4 сентября 2025
Налоговая служба Великобритании должна предоставить информацию об использовании ИИ при рассмотрении обращений.
Фото: emarsys.com
Первый налоговый трибунал (First-tier Tribunal) обязал налоговую службу Великобритании (HMRC) сообщить, использовала ли она искусственный интеллект (ИИ) при отказах в предоставлении налоговых кредитов на исследования и разработки (R&D tax relief), и если да — то когда именно, пишет Step.org.

С требованием о прозрачности выступил эксперт в сфере R&D-льгот Томас Элсбери. По его словам, в переписке HMRC прослеживаются «следы ИИ» — американские орфографические формы, специфические знаки препинания и содержание, которое выглядит убедительно, но не соответствует фактам. Это, отметил Элсбери, вызывает обеспокоенность среди заявителей и консультантов, так как количество отказов растет.

Налоговые консультанты RPC Адам Креггс и Алексис Армитидж подтвердили, что система налоговых льгот на R&D находится под усиленным вниманием, а чрезмерная жесткость HMRC может приводить к отклонению даже законных заявлений.

Элсбери еще в декабре 2023 года подал запрос на основе закона о свободе информации, но HMRC отказалась подтвердить или опровергнуть использование ИИ, мотивируя это риском для борьбы с мошенничеством. После отказа он обратился в трибунал, который встал на его сторону. Суд подчеркнул, что общественный интерес в прозрачности перевешивает аргументы HMRC, и установил крайний срок — 18 сентября 2025 года — для раскрытия информации.

Элсбери сообщил, что не будет обжаловать решение, тогда как HMRC заявила, что «изучает ситуацию и определяет свою позицию».

Специалисты отмечают, что дело может открыть новые основания для обжалования налоговых решений, если они выглядят «шаблонными, автоматизированными или недостаточно обоснованными». В таком случае юристы смогут ставить вопросы об отсутствии объяснений, надлежащего человеческого контроля или возможных нарушениях в сфере защиты данных.

В июле HMRC представила «дорожную карту трансформации», где прямо указала намерение использовать инструменты на базе ИИ в своей контрольной работе.

суд налоговая Великобритания

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

