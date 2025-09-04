Вчені створили сукуленти, що світяться різними кольорами та «перезаряджаються» від сонця

Науковці вважають, що люмінесцентні рослини можуть стати екологічною альтернативою штучному освітленню.

Китайські дослідники розробили перші багатобарвні сукуленти, які світяться в темряві завдяки наночастинкам стронцієвого алюмінату — матеріалу, що використовується в іграшках, що світяться, пише CNN.

Світні рослини здатні випромінювати червоне, синє та зелене сяйво, зберігати ефект до двох годин після кількох хвилин перебування на сонці та повторно «заряджатися» від світла. В експерименті стіна з 56 таких рослин давала достатньо світла, щоб читати текст та бачити людину на відстані до 10 см.

Науковці вважають, що люмінесцентні рослини можуть стати екологічною альтернативою штучному освітленню. Водночас визнають: їхня яскравість поки що занадто слабка для практичного використання, і наразі вони більше підходять як декоративні елементи.

Професор Кембриджського університету Джон Карр оцінив експеримент як «цікавий», але засумнівався у можливості найближчим часом використовувати такі рослини замість вуличних ліхтарів.

У перспективі вчені сподіваються вдосконалити технологію, щоб створювати сади чи громадські простори, які м’яко світитимуться вночі без електрики.

