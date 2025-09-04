Ученые создали суккуленты, которые светятся разными цветами и «перезаряжаются» от солнца

Ученые считают, что люминесцентные растения могут стать экологической альтернативой искусственному освещению.

Китайские исследователи разработали первые многоцветные суккуленты, которые светятся в темноте благодаря наночастицам стронциевого алюмината — материала, используемого в светящихся игрушках, пишет CNN.

Светящиеся растения способны излучать красное, синее и зеленое свечение, сохранять эффект до двух часов после нескольких минут пребывания на солнце и повторно «заряжаться» от света. В эксперименте стена из 56 таких растений давала достаточно света, чтобы читать текст и видеть человека на расстоянии до 10 см.

Ученые считают, что люминесцентные растения могут стать экологической альтернативой искусственному освещению. В то же время они признают: их яркость пока слишком слаба для практического применения, и сейчас они больше подходят как декоративные элементы.

Профессор Кембриджского университета Джон Карр оценил эксперимент как «интересный», но усомнился в возможности в ближайшее время использовать такие растения вместо уличных фонарей.

В перспективе ученые надеются усовершенствовать технологию, чтобы создавать сады или общественные пространства, мягко освещающиеся ночью без электричества.

